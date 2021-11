Udinese, Gotti sulle condizioni di Pereyra: “Non sappiamo ancora…”

Nel corso di Udinese-Genoa, lunch match di questa quattordicesima giornata di Serie A, Roberto Pereyra ha lasciato anzitempo il campo per un infortunio alla spalla. Il centrocampista argentino ha chiesto il cambio nella prima frazione ed è uscito dolorante. Le sue condizioni sono ancora da valutare e la sua presenza per il prossimo match dei bianconeri contro la Lazio non è certa. Luca Gotti, tecnico dei friulani, si è espresso sulle condizioni del suo numero 37 nel corso della conferenza stampa: "Non lo sappiamo ancora, sappiamo che ha avuto un problema alla spalla. Quanto ha cambiato i suoi piani l'infortunio? La storia di questa squadra parla da sè, così come alcuni errori ricorrenti, ma Pereyra è un giocatore fondamentale per questa squadra, nella rifinitura, nella gestione sulla trequarti campo, ti viene a mancare un giocatore così e pesa, senza contare l'importanza di Pereyra per gli altri".