Udinese in coro: "Lazio squadra tosta, ma faremo una grande partita"

"Sono convinto faremo una grande partita contro la Lazio, anche oggi la Sampdoria non era quella della classifica, hanno tanti buoni giocatori, siamo entrati in campo con tanta voglia di fare, ma non sempre le cose riescono, poi l'uomo in meno ha reso tutto più complicato". Rodrigo De Paul è convinto che la sua Udinese farà bene domenica contro la Lazio. Dopo il ko subito contro la Sampdoria, l'argentino ha parlato al canale ufficiale del club friulano presentando la sfida della quattordicesima giornata che vede i bianconeri arrivare all'Olimpico per far visita alle aquile. L'Udinese vuole rendere dura la vita ai capitolini come ribadito anche da Ilija Nestorovski: "Fino al gol di Gabbiadini abbiamo giocato solo noi, abbiamo provato a gicoare a calcio, abbiamo segnato, uno ci è stato annullato, abbiamo creato palle gol. Poi dopo il gol al 50' sono usciti in campo con euforia, c'è stata l'espulsione e abbiamo finito col perdere la partita. Ora dobbiamo ripartire subito, a 14 punti siamo tranquilli quindi andremo a Roma per giocarcela con la Lazio". Una sconfitta che brucia quella di Marassi con i bianconeri che proveranno a voltare pagina come ha detto anche mister Gotti che ha sostituito Tudor temporaneamente ma non sa se continuerà ancora a lungo sulla panchina friulana: "Deciderà l'Udinese quando far subentrare il nuovo allenatore, io sicuramente non sarò il primo fino a giugno. Ora c'è da preparare una partita tosta per domenica".

