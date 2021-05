Udinese-Juventus, Bergonzi: “Mancanza di personalità per Chiffi”

La Juventus vince a Udine ma viene sommersa dalle polemiche. Nel post partita, prima Marino e poi Gotti hanno criticato molto la direzione arbitrale di Chiffi e l'atteggiamento della dirigenza juventina, scesa in campo a fine primo tempo per protestare con l'arbitro. Mauro Bergonzi, ex direttore di gara, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per rivedere gli episodi nel dettaglio: "L'errore è di De Paul, perché allargare un braccio in barriera porta al rigore. Il fallo che ha portato a quella punizione? Si poteva anche non fischiare, ma non è un errore. Vedere le sceneggiate dei dirigenti a fine primo tempo e un arbitro non reagire fa arrabbiare, e farà arrabbiare anche Rizzoli. L'errore è solo mancanza di personalità di Chiffi".