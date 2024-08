Udinese - Lazio, cos'è successo sul gol di Lucca: la ricostruzione

TUTTOmercatoWEB.com

Subito un episodio nei primi dieci minuti di Udinese - Lazio. I bianconeri sono andati subito in vantaggio grazie al colpo di testa di Lucca, ma è servito l'aiuto del VAR per convalidare la rete. Sul primo passaggio per Payero, infatti, il guardalinee ha alzato immediatamente la bandierina, segnalando il fuorigioco del centrocampista spagnolo. L'arbitro Doveri, però, non ha fischiato, lasciando proseguire il gioco. Da lì è arrivato il cross di esterno di Thauvin e il gol di Lucca, pescato in posizione regolare. La difesa biancoceleste, vista la segnalazione di offside dell'assistente, si è praticamente fermata pensando al calcio di punizione a favore. Così non è stato e la squadra di Runjaić ha segnato la prima rete della gara.

A bordo campo Matteo Petrucci di SkySport ha spiegato che "il fischio di Doveri non è arrivato, ha detto di aver fischiato solamente dopo il gol". Romagnoli aveva anche sbracciato dopo aver visto la bandierina alzata, pensando proprio al fuorigioco di Payero. L'Udinese, però, ha continuato a giocare: Lucca ha sorpreso Casale in area di rigore segnando l'1-0. La sensazione è che si parlerà a lungo di quanto accaduto.