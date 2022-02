Udinese - Lazio, Deulofeu: "Pareggio contro una grande squadra. Ma sono arrabbiato..."

La Lazio non va oltre il pareggio alla Dacia Arena contro l'Udinese. Al gol di Deulofeu - arrivato nei primi minuti del match - risponde la rete di Felipe Anderson. Secondo tempo in cui i biancocelesti cercano disperatamente la marcatura del successo, ma nel finale rischia tanto con Molina che colpisce la traversa. Al tiplice fischio, Gerard Deulofeu è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Arrabbiato? Tutti sanno che voglio giocarle tutte. Mi piacciono le partite vive, che possono esser vinte. E invece il mister mi ha cambiato. Pareggio contro una grande squadra. Sono arrabbiato per il cambio e per non aver vinto la partita. Doppietta? Sì volevo farla, quando segni un gol ne vuoi fare sempre un altro”.

