Udinese - Lazio, Marusic: "Conta solo vincere, non importa chi segna"

Poco più di un'ora al fischio d'inizio di Udinese - Lazio, Adam Marusic ha introdotto così la gara ai microfoni di Lazio Style Channel: "Peccato per giovedì ma oggi abbiamo un’altra partita e dobbiamo pensare all’Udinese. Abbiamo preparato il match nel migliore dei modi e faremo di tutto per provare a vincere. Siamo venuti subito qui ad Udine dopo la gara con il Porto e ci ha aiutato, ci ha permesso di preparare meglio la partita di oggi. Speriamo di poterla decidere anche questa volta (ride ndr). Non conta chi fa gol, è importante vincere".

Adam Marusic subito dopo è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Loro hanno un attacco molto forte, ma noi abbiamo preparato bene questa partita. Vogliamo vincere. Siamo arrivati qui direttamente dopo la partita col Porto, questo ha aiutato molto sia mentalmente che fisicamente. L’abbiamo preparata bene. Penso che vinceremo”.