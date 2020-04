Udinese, Marino ribadisce: "Anno di lutto, il campionato non riprenderà"

All'opposto di Claudio Lotito, Pierpaolo Marino. Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese in un'intervista a 'La Repubblica' ha ribadito la posizione assolutamente pessimista sulla ripresa del campionato di Serie A, fermo dallo scorso 9 marzo: "La Cina è due mesi e mezzo avanti a noi come esperienza di coronavirus, ma non mi risulta che abbia ancora deciso come e quando tornare a giocare. Per me questa stagione ormai non vale più, è un anno di lutto e basta. Nessuno si ricorderà di chi ha vinto o perso questo che resterà nella memoria come il campionato del coronavirus. Non riesco a pensare al calcio che riprende dentro stadi spettrali. Oggi non dobbiamo pensare a ricominciare il prima possibile, ma a ricominciare. Che è ben diverso". A inizio marzo l'Udinese ha sfidato la Fiorentina: “Chi si assumerà la responsabilità se nelle squadre troveremo un positivo? Noi dell’Udinese abbiamo fatto 14 giorni di quarantena dopo aver giocato contro la Fiorentina una partita che il governatore del Friuli non voleva che si giocasse, e aveva ragione lui: dovremmo accendere candele votive a chi ha evitato che anche noi ci contagiassimo”.​​​​​​​

