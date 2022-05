UEFA, Ceferin: "I tifosi italiani non ci hanno aiutato con la Superlega"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Aleksander Ceferin è tornato a parlare della Superlega, Il presidente della UEFA è stato intervistato da Sportske Novosti e ha messo un punto definitivo sulla questione: "È finita. Stanno cercando di soddisfare un po' di più il loro ego, ma la cosa non potrebbe mai funzionare comunque".

I TIFOSI ITALIANI - Parlando poi dei campionati europei, ha parlato della competitività e dei tifosi: "Bundesliga e Ligue 1 sono campionati non competitivi? È vero, dominano due club. C'è più competizione in Italia, ma non sono finanziariamente forti. La Premier League ha la più grande tradizione, i tifosi sono diversi che in Italia. Quando eravamo in guerra con la Super League, ci hanno aiutato i tifosi inglesi. Italiani e spagnoli non hanno fatto niente".

FINAL FOUR IN CHAMPIONS - "È una buona idea, ma si perderebbe qualche partita. Non ci sarebbero casa e trasferta, ci sarebbero meno gare per i detentori di diritti TV. È troppo presto per condividere nuove idee con i media, ma ci sono piani".

FINALE DI CHAMPIONS - "In qualche modo avrei puntato sul City, ma in questo momento è fortissimo e il Real è un gatto, ha sette vite. Benzema sta migliorando ogni anno, Modric a 36 anni gioca partite fantastiche. Hanno Vinicius e il resto non è male. Ma prevedo una finale inglese. Ci sono molti soldi nel campionato inglese, ma più la competizione europea è forte meno si parla dei singoli campionati".