UEFA, dall'Inghilterra: anche la finale di Europa League in Portogallo

Sarebbe il Portogallo il luogo prescelto per giocare la finale di Europa League, proprio come per la Champions League. Secondo quanto riportato dal Mirror, la Uefa starebbe pensando proprio a questa metà per disputare l'atto finale della competizione. Negli scorsi giorni sembrava essere stata raggiunta l'intesa per una divisione dei tornei con la Germania, ma l'organo calcistico vorrebbe spostare in terra lusitana anche il secondo dei suoi tornei continentali. Più precisamente, la città designata sarebbe Porto.