UEFA, domani riunione per programmare la ripartenza: gli scenari possibili

Il calcio internazionale è stato colpito dall'emergenza Coronavirus. Riorganizzare il calendario è fondamentale per ripartire nel miglior modo possibile quando ce ne sarà la possibilità. Sarà un'estate diversa per tutti i club: niente più spiaggia e ombrellone, in palio trofei e punti importanti. Domani all'ora di pranzo si riuniranno i segretari generali delle Federazioni, insieme ai rappresentanti di ECA, UEFA e FIFPRO. Incontro voluto da Ceferin per fare il punto della situazione. Sarà impossibile stabilire date specifiche, causa contagio ancora in corso. Si lavorerà piuttosto su alcuni scenari che in questi giorni sono stati elaborati, si archivieranno le soluzioni più ottimistiche avanzate nei giorni precedenti. Sono tre le possibilità che finiranno sul tavolo della discussione: ripartenza a metà maggio (16-17), a fine maggio (31) ed entro la fine di giugno. Si valuta anche la possibilità di una ripartenza "differenziata". Le Leghe dei paesi che sono usciti prima dal contagio potranno dare il via in anticipo.