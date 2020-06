UEFA, il 10 luglio i sorteggi dei quarti di Champions ed Europa League

Si terranno il 10 luglio a Nyon i sorteggi dei quarti e delle semifinali, di Champions ed Europa League, e saranno sfide in gara secca. Ha programmato così la UEFA in vista della ripresa ufficiale delle competizioni europee datata 5 agosto, quando si giocheranno gli ottavi dei due tornei continentali.

CHAMPIONS LEAGUE – Il calendario della Champions prevede la disputa delle ultime gare degli ottavi il 7 e 8 agosto in sede ancora da confermare. Tra il 12 e il 15, sarà la volta dei quarti che si giocheranno in quel di Lisbona: sempre nella città portoghese, andranno in scena le semifinali il 18 e il 19 agosto, e la finale prevista per il 23.

EUROPA LEAGUE – Anche per quanto riguarda la sede degli ottavi di Europa League, che si giocheranno tra il 5 e il 6 agosto, bisognerà ancora attendere. Discorso diverso per i quarti che si disputeranno il 10 e l’11 agosto, nelle città tedesche di Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen. Così come per gli ottavi, anche la sede delle semifinali è ancora da confermare, con le sfide che andranno in scena tra il 16 e il 17. Si tornerà invece in terra teutonica, sempre a Colonia, per la finale datata 21 agosto.

