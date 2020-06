Serie A, prime immagini del nuovo pallone per la stagione '20/'21 - FOTO

Come ogni anno, la Serie A nella prossima stagione rinnoverà lo stile dei propri palloni da gara. La nuova sfera è la Nike Aerowsculpt e verrà utilizzata a partire dall’inizio del campionato 2020/2021. Il portale Footy Headlines ne ha mostrato in anteprima alcune immagini, sostenendo che probabilmente il pallone verrà presentato ufficialmente nel mese di agosto. Come si evince dalle foto, lo stile è stato modernizzato basandosi sul modello utilizzato per la Premier League. Una novità a cui gli appassionati rivolgono sempre particolare attenzione.

