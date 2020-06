Lazio-Fiorentina, i viola sono la vittima preferita dei biancocelesti in Serie A

Poco più di 24 ore e la Lazio tornerà in campo nel match in programma domani contro la Fiorentina. Selve rialzarsi dopo la batosta di Bergamo e i viola allenati da Iachini possono essere la soluzione giusta per ripartire. Sì perché la Fiorentina è la squadra che la Lazio ha battuto più volte in Serie A (53) e contro la quale è arrivato il maggior numero di gol (194). C’è poi anche un altro dato interessante: il match sarà all’Olimpico dove la squadra di Inzaghi non perde da ben 15 gare, una statistica che fa ben sperare in vista della gara di domani.

Tra i più attesi poi c’è Luis Alberto, un po’ in ombra nella gara di Bergamo, che quando vede i gigliati si ispira: lo spagnolo ha infatti preso parte a ben sei degli ultimi undici gol segnati alla Fiorentina. L'ultima volta, nel girone di andata a Firenze, i biancocelesti si imposero per 1-2 con la rete finale di Ciro Immobile, l'altro super atteso della serata.

