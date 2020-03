UEFA, in scena la prima riunione: si va verso il rinvio di Euro2020

E' arrivato il giorno in cui la Uefa deve dialogare con i vari soggetti del mondo del calcio per il destino delle competizioni (campionati e coppe europee). Da poco si è conclusa la prima riunione in video-conferenza tra l UEFA e i rappresentanti dell'ECA, delle leghe nazionali e della FIFpro.

La posizione dell'Italia è abbastanza chiara: priorità alla conclusione del campionato e slittamento dell'Europeo. Uno slittamento che, dopo il confronto del Comitato Esecutivo, l'UEFA dovrebbe annunciare. Al momento l'ipotesi più plausibile è lo spostamento della competizione a giugno 2021.