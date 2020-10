UEFA, preoccupa la situazione Covid: Europeo a rischio?

Tra i tanti insegnamenti che abbiamo imparato in questi mesi di pandemia dovuta al coronavirus è che nulla può essere dato per scontato. I contagi in Europa non sono stabilo e anzi in alcune nazioni aumentano di continuo e la situazione non è certo delle più rosee. La Uefa in estate aveva già preso la decisione di rinviare l'Europeo 2020 al prossimo giugno ma purtroppo non è sicuro che anche nel 2021 la competizione potrà avere luogo. Come riporta l'Equipe infatti dall'11 giugno all'11 luglio le squadre dovrebbero giocare in dodici città diverse: Roma, Londra, Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Monaco e San Pietroburgo. La situazione europea è però preoccupante e le criticità riscontrate molte. Solo il tempo potrà fare chiarezza, i dubbi però ad oggi sono molti.

