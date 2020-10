Italia, Lazzari al top in Nazionale: la sua gioia sui social - FOTO

Seconda partita con la maglia della Nazionale e 90 minuti praticamente perfetti. Grande partita ieri sera contro la Moldavia per Manuel Lazzari che si è fatto valere anche nel ruolo di terzino destro in una difesa a quattro. L'avversario non era di alto livello ma l'esterno della Lazio ha mantenuto alto e costante il livello di attenzione. Preciso in fase difensiva e ala aggiunta quando c'era da attaccare la profondità. In queste ore sono arrivati solo complimenti per il calciatore biancoceleste. Lazzari ha espresso tutta la sua gioia sui social con la maglia della Nazionale.

