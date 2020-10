UEFA, ritorno dei tifosi sugli spalti in Champions: lunedì il possibile annuncio

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, nella giornata di lunedì è prevista l'ufficialità del ritorno dei tifosi negli stadi per le gare di Champions League nei paesi dove i governi nazionali ne hanno dato facoltà. Visto il successo nel “test” relativo alla Supercoppa Europea di giovedì scorso a Budapest, la volontà generale della UEFA sembra quella di far tornare in maniera parziale i tifosi sugli spalti. In italia al momento, è consentito come noto l'ingresso di un massimo di mille spettatori: limite che dovrebbe essere confermato anche appunto per i match internazionali.

Sorteggi Champions League, l'Ajax fa il suo pronostico: girone con la Lazio - FT

FORMELLO - Lazio, seduta di scarico: gruppo ristretto, Radu e Correa da valutare

TORNA ALLA HOME PAGE