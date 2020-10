FORMELLO - Lazio, seduta di scarico: gruppo ristretto, Radu e Correa da valutare

FORMELLO - Subito in campo, la Lazio smaltisce la delusione con la rosa divisa in due tra chi ha affrontato l’Atalanta e chi è rimasto a riposo (o entrato nel secondo tempo). Gruppo ristretto agli ordini di Simone Inzaghi, i titolari effettuano il lavoro di scarico in palestra e soltanto una corsa blanda in campo. L’allenamento tecnico (possesso palla e partitine) viene effettuato da Reina, Alia, Adamonis, Armini, Bastos, Kiyine, Djavan Anderson, Akpa Akpro, Parolo, Escalante, Lukaku, Fares e Adekanye. Da valutare ci sono le condizioni di Correa, bloccato nel riscaldamento di ieri da un risentimento lombare. Nel post partita si è parlato di un “colpo della strega”. Il suo recupero per l’Inter, avversario di domenica pomeriggio all’Olimpico, verrà valutato nei prossimi due giorni.

CONDIZIONI. Da monitorare anche Radu, sostituito per problemi muscolari. La difesa era già corta: Vavro sta continuando a correre in modo differenziato, Luiz Felipe sta accelerando (stamattina ha svolto anche alcune esercitazioni con il pallone) ma è fermo dall’amichevole con il Frosinone. Tornerà dopo la sosta. Potrebbe essere utilizzato Bastos, da diverse settimane sull'uscio di Formello. La ripresa è fissata per domani alle 11, scatteranno le prove tattiche. Inzaghi, in attesa dei rientri dall’infermeria e delle trattative da ufficializzare, non è che abbia tutte queste opzioni per ruotare la formazione.