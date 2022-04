UEFA, sospesi Nuno Santos e Knutsen. Il Bodo: “Scioccati, faremo ricorso”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' arrivata la decisione della UEFA riguardo i fatti avvenuti dopo il triplice fischio di Bodo/Glimt-Roma, andata dei quarti di finale di Conference League. La commissione disciplinare ha sanzionato Kjetil Knutsen, tecnico dei norvegesi, e il preparatore dei portieri giallorosso Nuno Santos, sanzionandoli con un turno di squalifica. In entrambi i casi la sospensione è provvisoria e verrà valutata nelle prossime ore. Pronta è arrivata la risposta del club giallo ero in disaccordo con la decisione della UEFA: "Siamo sorpresi e scioccati dalla decisione della UEFA. Faremo ricorso e ci lavoreremo per tutta la serata. Oltre a ciò, al momento non abbiamo commenti e non risponderemo alle richieste dei media prima di un incontro più tardi stasera".