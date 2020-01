UFFICIALE - Behrami torna in Italia: l'ex Lazio è un nuovo giocatore del Genoa

È durata solo 6 mesi l'avventura di Behrami al Sion. Un'esperienza rovinata dai problemi muscolari e che ha spinto lo svizzero a rescindere il contratto con il club, e allenarsi da solo. Questo fino alla chiamata del Genoa. Valon Behrami, infatti, ora è ufficialmente un nuovo giocatore dei rossoblu. Atto terzo in Italia per l'ex Lazio, portato nel Bel Paese 16 anni fa proprio dal Genoa. La chiusura di un cerchio per Valon. “Testa e cuore”, come dopo il suo gol al 92' nel derby del 19 marzo 2008. Poi uno strappo con la tifoseria biancoceleste, forse ricucito dal tempo. In ogni caso le strade di Behrami e della Lazio si incroceranno nuovamente, ancora una volta da avversari.

