UFFICIALE - Biagio Morrone si trasferisce alla Recanatese: la formula

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Manca sempre meno al termine del calciomercato e, in questi minuti, la Lazio ha ufficializzato una nuova cessione: Biagio Morrone è un nuovo giocatore della Recanatese, squadra che milita nel campionato di Serie C. Il centrocampista, reduce da un anno al Monopoli, parte per un nuovo prestito secco, questa volta in terra marchigiana. Di seguito la nota del club acquirente.

"Benvenuto Biagio. Biagio Morrone, centrocampista classe 2000, in arrivo dalla Lazio. Benvenuto a Recanati"