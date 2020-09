UFFICIALE - Bundesliga: stadi aperti fino al 20% della capienza

La Germania ci prova e concede il via libera alla riapertura degli stadi in vista della ripresa della Bundesliga che inizierà in questo weekend. Accordo quindi raggiunto tra lo Stato federale e i Lander: gli impianti verranno quindi riaperti, ovviamente a capienza ridotta (20%). Il tutto poi verrà rimesso in discussione ad ottobre: in base all'andamento dei contagi si deciderà se ridurre ulteriormente le restrizioni oppure no.

Lazio, il messaggio di Muriqi al Fenerbahce: "Il vostro amore sarà la mia forza in questa nuova avventura"

Lazio, Muriqi è il terzo attaccante più costoso della storia biancoceleste: la top 10

TORNA ALLA HOME PAGE