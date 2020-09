Lazio, il messaggio di Muriqi al Fenerbahce: "Il vostro amore sarà la mia forza in questa nuova avventura"

Vedat Muriqi è un nuovo giocatore della Lazio, il suo passaggio in biancoceleste è ormai ufficiale. L'attaccante kosovaro ha voluto salutare il Fenerbahce con un lungo messaggio in turco affidato ai suoi canali social: "Quando sono arrivato al Fenerbahce, sapevo che avrei oltrepassato la porta di un club molto grande e mi chiedevo cosa avrei visto. Comunque, in una famiglia molto unita, ho trovato un amore più grande di quanto mi sarei aspettato. Ho sempre voluto fare del mio meglio per ripagare quell'amore che mi veniva dimostrato. Ho avuto momenti indimenticabili con i nostri milioni di tifosi. Ora che comincio una nuova avventura, il vostro amore sarà sempre la mia forza e il mio supporto mentre corro verso nuovi obiettivi. Vorrei ringraziare il nostro presidente, gli allenatori, i compagni, lo staff tecnico e manageriale, così come i grandi tifosi del Fenerbahce. Grazie per l'amore unico e i sentimenti irripetibili che mi avete fatto vivere. Addio...".