UFFICIALE - Calciomercato, Godin è un nuovo giocatore del Cagliari

CALCIOMERCATO - Grande colpo del Cagliari che, dopo settimane di trattative, ha annunciato l'acquisto di Diego Godin. Il difensore arriva dall'Inter e ha siglato un contratto triennale con i rossoblù. Il club sardo ha annunciato l'accordo con un lungo comunicato sul proprio sito internet in cui si parla anche di Sofia, moglie del centrale, e autentica arma in più degli isolani nella trattativa. Nel comunicato si legge: "La Sardegna nel destino: "el Faraón”, che prosegue la lunga tradizione di calciatori uruguaiani in rossoblù, è sposato con Sofia, figlia dell’amato ex centrocampista Pepe Herrera, nata proprio a Cagliari". Proprio la voglia della donna di tornare a vivere sull'isola è stata determinante ai fini dell'affare. Una notizia negativa per la Lazio che sabato rischia di avere contro un avversario in più.

