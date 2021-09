UFFICIALE – Calciomercato, Honda riparte dalla Lituania: i dettagli

CALCIOMERCATO - Keisuke Honda, ex trequartista del Milan, dopo aver giocato in diversi campionati del Mondo come Giappone, Olanda, Russia, Italia, Messico, Australia, Brasile e Azerbaigian è approdato in Lituania. È ufficialmente un calciatore del Suduva squadra che domina attualmente la A Lyga Lituana, è stato presentato oggi dal club. Ha scelto il 3 come numero di maglia per questa nuova avventura. Il giapponese a 35 anni si rimette in gioco ancora una volta in un nuovo campionato. Honda, prima di vestire il rossonero, è stato vicinissimo alla Lazio nel gennaio del 2012 quando non si è arrivati all'accordo con il CSKA Mosca al fotofinish.

