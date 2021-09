Galatasaray - Lazio, il match sarà visibile anche in chiaro: ecco dove

La Lazio torna a varcare i confini nazionali, è tempo di Europa League con la prima giornata che avrà luogo proprio questa settimana contro il Galatasaray. Subito trasferta per i biancocelesti, chiamati a giocare in Turchia presso il Türk Telekom Stadyumu di Instanbul il prossimo giovedì 16 settembre alle 18:45. L'esordio della Lazio di Sarri in Europa potrà essere seguito in streaming su DAZN, detentrice dei diritti tv per la competizione, su Sky, SkyGo e NowTv e ci sarà anche un'importante novità. Per i non abbonati, infatti, sarà possibile vedere la squadra biancoceleste anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre