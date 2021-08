UFFICIALE - Calciomercato Lazio, Morrone in prestito al Monopoli: il comunicato

CALCIOMERCATO LAZIO - Continuano le uscite in casa Lazio. Biagio Morrone, appena rientrato dal prestito al Foggia, è ufficialmente un nuovo giocatore del Monopli. Il centrocampista campano classe 2000 raggiungerà un altro ex Lazio, Mattia Novella. L'ex Salernitana, il cui contratto con le aquile scadrà nel 2022 (con opzione per un'altra stagione), si trasferisce alla corte dei pugliesi in prestito. A rendere nota l'operazione è lo stesso club attraverso un comunicato ufficiale sui propri canali: "La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla S.S. Lazio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Biagio Morrone".