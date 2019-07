UFFICIALE - Calciomercato, Schurrle va allo Spartak Mosca. Si era offerto alla Lazio...

CALCIOMERCATO LAZIO - Andre Schurrle è un nuovo giocatore dello Spartak Mosca. Il Borussia Dortmund ha ufficializzato ilm trasferimento del calciatore in prestito. Dopo l'avventura in prestito al Fulham, il Campione del Mondo con la Germania nel 2014 è pronto per la nuova esperienza in Russia. Un'altra avventura in prestito che, dopo qualche stagione difficile, ha voglia di rilanciarsi. Schurrle si era anche offerto alla Lazio all'inizio di giugno. Il club biancoceleste aveva declinato l'offerta così, dopo qualche sondaggio in Turchia, il tedesco ha scelto lo Spartak

ℹ️@Andre_Schuerrle wechselt auf Leihbasis zu @fcsm_official. 🤝



Zorc: "Wir wünschen André #Schürrle für seine Zeit in Moskau alles Gute und den maximal möglichen Erfolg." pic.twitter.com/xqfuzTHEK1 — Borussia Dortmund (@BVB) July 31, 2019

