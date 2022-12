UFFICIALE - Calciomercato, Success rinnova con l'Udinese: il comunicato

L'attaccante era in scadenza di contratto a giugno e ha deciso di prolungare con i friulani che potrebbero comunque cederlo...

CALCIOMERCATO - L'Udinese e Isaac Success vanno avanti insieme, almeno per ora. Il club friulano ha annunciato il rinnovo contrattuale dell'attaccante che aveva l'accordo in scadenza a giugno. Ecco il comunicato direttamente dal sito dei bianconeri: "Udinese Calcio è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Isaac Success. La società ha esteso il contratto con l’attaccante nigeriano fino al 30 giugno 2024. Isaac e l’Udinese proseguono, così, la loro avventura, già ricca sin qui di soddisfazioni, verso nuovi traguardi da raggiungere insieme". L'aver prolungato per una sola stagione, però, non blinda il calciatore che, nonostante tutto, potrebbe lasciare il Friuli. La squadra di Sottil, chiaramente, ha più potere e potrebbe chiedere una somma più alta. Il nigeriano nei giorni scorsi era stato accostato anche alla Lazio.