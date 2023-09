UFFICIALE - El Papu Gomez torna in Serie A: ecco l'annuncio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La notizia era nell'aria da giorni. Mancava solo l'ufficialità che è arrivata in queste ore. El Papu Gomez torna in Italia e vestirà la maglia del Monza. Il fantasista argentino arriva a parametro zero e si metterà subito a disposizione di Palladino. Di seguito il comunicato ufficiale.

"Alejandro Gomez è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante argentino ha firmato un contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2024. Nato a Buenos Aires il 15 febbraio 1988, cresce nell’Arsenal de Sarandì, con cui colleziona 101 presenze e 16 gol. Nel gennaio 2009 si trasferisce al San Lorenzo, dove gioca una stagione e mezzo. A portarlo in Italia è il Catania nell’estate 2010. In Sicilia colleziona 111 presenze e 18 gol in tre stagioni, trascinando la squadra rossazzurra a centrare l’ottavo posto in Serie A nel campionato 2012-13. Dopo una parentesi in Ucraina col Metalist Kharkiv, nell’estate 2014 comincia la sua avventura con l’Atalanta. A Bergamo il Papu vive da grande protagonista e da Capitano la cavalcata dei nerazzurri, che arrivano fino ai quarti di finale di Champions League nel 2019-20, dopo aver centrato il terzo posto in campionato. Sono 252 le presenze e 59 i gol in sette stagioni e mezzo con l’Atalanta, che poi lascia nel gennaio 2021 per trasferirsi al Siviglia. Col club spagnolo gioca 90 partite e aggiunge altre 12 presenze in Champions League alle 15 già collezionate con l’Atalanta, vincendo anche l’Europa League 2023. Nel suo prestigioso curriculum, spicca la vittoria del Mondiale 2022 con l’Argentina, con cui ha giocato 17 gare, conquistando anche la Coppa America 2021. Fantasia, esperienza, gol. Dopo 315 presenze e 66 reti in Serie A, riecco il Papu, per cominciare una nuova avventura a Monza. Benvenuto Papu!".