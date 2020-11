UFFICIALE - FIFA, la Coppa del Mondo per club slitta a febbraio 2021: il comunicato

Dopo lo spostamento dell'Europeo, previsto per la scorsa estate e che invece si disputerà nel 2021, anche il Mondiale per club sarà costretto a subire uno slittamento. La competizione, originariamente prevista per il mese di dicembre, si svolgerà a febbraio 2021. Questo per favorire il regolare svolgimento dei vari campionati nazionali e delle competizioni europee in corso. A comunicarlo è stata direttamente la FIFA, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: "La Coppa del Mondo per club FIFA Qatar 2020, originariamente prevista per dicembre, è stata soggetta agli effetti dirompenti della pandemia sui campionati continentali per club delle confederazioni che fungono da percorso per l'evento. L'introduzione di rigorosi protocolli di ritorno in gioco ha facilitato la ripresa con successo dei campionati continentali per club, l'ultimo dei quali dovrebbe concludersi entro la fine di gennaio 2021. Di conseguenza, la FIFA Club World Cup 2020 si terrà ora dall'1 all'11 febbraio 2021, in Qatar secondo la nomina originale del Consiglio FIFA nel giugno 2019. In linea con l'International Match Protocol della FIFA, la FIFA e il paese ospitante forniranno le necessarie garanzie per la salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti".

