UFFICIALE - Fipav, stop ai campionati: scudetti non assegnati

Il Coronavirus ha messo in ginocchio anche tutto il mondo dello sport, in ogni settore. La Fipav, Federazione italiana Pallavolo, ha diramato una nota ufficiale dopo un'attenta riflessione: campionati conclusi per ogni serie e categoria, senza assegnazione degli scudetti, delle promozioni e delle retrocessioni. Ad ogni livello, nazionale, regionale e territoriale. L'emergenza continua a vessare il Paese, e non avendo tempistiche concrete per programmare la ripresa la Fipav è arrivata alla drastica decisione. Inoltre, sono state dichiarate concluse tutte le attività sportive legate alla disciplina del Sitting Volley.

Coronavirus, l'analisi del bollettino quotidiano del 6 aprile

Tavecchio: "Imprescindibile finire i campionati. E poi serve una riforma..."

TORNA ALLA HOMEPAGE