UFFICIALE - Gabriel Pereira è un nuovo giocatore della Lazio: depositato il contratto in Lega

AGGIORNAMENTO ORE 16:10 - Arriva anche l'ufficialità dal sito della Lazio che spiega come il calciatore arrivi in prestito con diritto di riscarro. Ecco il comunicato: "La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con l’Association Sportive de Monaco Football Club per l’acquisto a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriel Roberto Pereira. La Lazio potrà esercitare un diritto di riscatto per l’acquisizione definitiva del portiere brasiliano, il quale verrà aggregato alla Primavera".

Gabriel Pereira è un nuovo giocatore della Lazio. Il contratto del portiere, che ieri mattina si è recato in Paideia per le consuete visite mediche, è stato depositato in Lega. Il classe 2002 arriva dal Monaco a titolo definitivo. Il brasiliano inizia la propria esperienza a Roma, nel corso della quale verrà guidato da mister Inzaghi e del preparatore degli estremi difensori Grigioni.

