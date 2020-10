Lazio, Silvio Proto conferma: "Penso di ritirarmi a fine stagione"

Silvio Proto, che ha ancora qualche mese di contratto con la Lazio, ha confermato la propria volontà di concludere la carriera a fine stagione. Intervenuto ai microfoni di La Tribune, il portiere, attualmente alle prese la riabilitazione dopo l'operazione al braccio, non ha lasciato alcun dubbio: "Ultimo contratto a parametro zero? Non credo che succederà. Penso che mi fermerò a fine stagione". Poi, il belga ha parlato della sua passione per il golf: "È stato Guillaume Gillet a darmi la voglia di giocarci, quando eravamo insieme all'Olympiakos. All'inizio pensavo che il golf fosse uno sport per anziani, ma a volte si hanno pensieri stupidi. Anche i miei figli giocano bene, è fantastico condividerlo con la famiglia. Il golf mi dà calma. E mentalmente, è super difficile".

