Lazio, Acerbi non molla e suona la carica: "Andiamo, aquile!" - FT

Brutta sconfitta per la Lazio quella arrivata ieri sera all'Olimpico contro l'Atalanta. La squadra di Inzaghi, che ha giocato comunque una buona gara, non è riuscita a siglare più di un gol, subendone quattro. Fortunatamente, però, il campionato è appena iniziato e ci sarà tutto il tempo per rifarsi, collezionando risultati più convincenti. All'indomani dalla sfida, Francesco Acerbi ha pubblicato su Instagram uno scatto della gara, aggiungendo il consueto hashtag: "Andiamo,aquile". Il difensore non ha alcuna intenzione di abbassare la guardia, anzi, vuole immediatamente ripartire. Dietro l'angolo c'è l'Inter.

Calciomercato Lazio, Kumbulla: "Tanti club su di me, ma davanti alla Roma non ho esitato"

UFFICIALE - Rinviata Genoa - Torino: in Serie A si applica la normativa Uefa

TORNA ALLA HOMEPAGE