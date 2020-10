UFFICIALE - Rinviata Genoa - Torino: in Serie A si applica la normativa Uefa

Genoa - Torino è stata rinviata. La decisione relativa alla gara in programma sabato alle 18 è ufficiale. Un provvedimento previsto dopo le positività da Covid-19 di quindici giocatori rossoblù, di ritorno dalla trasferta di Napoli. Da adesso in poi verrà applicata al nostro campionato la normativa Uefa in merito ai casi di contagiati da Coronavirus. I club potranno e dovranno scendere in campo avendo come minimo 13 giocatori di movimento e un portiere negativi. Una volta nella stagione le società potranno giocarsi un "bonus" senza incorrere nella sconfitta 0-3 a tavolino: con almeno dieci positivi nell'arco di una settimana, potranno chiedere il rinvio.

