Calciomercato Lazio, Kumbulla: "Tanti club su di me, ma davanti alla Roma non ho esitato"

Dopo essere stato per lungo tempo a un passo dall'approdo in biancoceleste, Marash Kumbulla è attualmente un giocatore della Roma. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il difensore classe 2000 è tornato a parlare dell'interesse di vari club nei suoi confronti, tra cui la Lazio: "Si è parlato per tanto tempo di tante società su di me, ma quando mi ha chiamato la Roma non ho esitato e sono super felice di essere qui".

