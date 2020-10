Paris Saint-Germain, Florenzi: "Quello della Lazio un ottimo campionato. E su Immobile..."

Manca solamente qualche ora ai sorteggi della fase a gironi di Champions League. Alessandro Florenzi, da poco approdato nel Paris Saint-Germain, ha parlato delle possibili avversarie italiane in conferenza stampa: "È l'Inter la squadra da evirare. Ha fatto un'ottima campagna acquisti e vuole vincere. L'Atalanta è stata brillante la scorsa stagione, è una squadra molto aggressiva che gioca molto in uno contro uno. Ha messo in difficoltà le squadre italiane ma anche il Psg. Il loro allenatore ha fatto un ottimo lavoro, sono molto aggressivi e fisici. La Lazio ha fatto un ottimo campionato e può contare su Ciro Immobile che ha vinto la Scarpa d'Oro. Ma l'Inter è davvero un'ottima squadra".

