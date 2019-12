UFFICIALE - Ibrahimovic è un nuovo giocatore del Milan: “Lotterò per cambiare le cose”

Di nuovo in Italia, di nuovo al Milan. Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente un nuovo giocatore dei rossoneri. A diffondere la notizie è stata la stessa società milanese tramite un comunicato ufficiale: "AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva". Sei mesi più un anno di contratto, dunque. Lo svedese sosterrà le visite mediche il prossimo 2 gennaio per formalizzare l'accordo e poi iniziare ad allenarsi con i nuovi compagni. Anche Ibra ha rilasciato qualche battuta per dirsi soddisfatto della propria scelta: "Sto tornando in un club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi".

