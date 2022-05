UFFICIALE - Ivan Perišić è un nuovo calciatore del Tottenham

Mancava solo l'ufficialità che adesso è arrivata. Ivan Perišić lascia l'Inter e approda al Tottenham di Antonio Conte. Un addio, quello ai nerazzurri, anticipato proprio dopo la vittoria nella finale di Coppa Italia quando le sue dichiarazioni avevano lasciaro presagire la sua partenza. "Siamo lieti di annunciare il trasferimento di Ivan Perišić. Benvenuto su Spurs, Ivan!", questo il comunicato apparso sui profili social del club.

