UFFICIALE - La Fiorentina prende Lirola in prestito con obbligo di riscatto

La Fiorentina ha appena ufficializzato l'arrivo di Lirola in prestito con obbligo di riscatto. L'annuncio è arrivato attraverso una nota sul sito dei gigliati: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, dall' U.S. Sassuolo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pol Mikel Lirola Kosok. Lirola, nato a Mollet del Valles (Spagna) il 13 agosto 1997, nonostante la giovane età vanta già 81 presenze in Serie A e fa parte del gruppo dell'Under 21 spagnola". Il club fiorentino, prima di stringere per il classe '97, aveva sondato per Patric. Un profilo molto apprezzato, sul quale la Fiorentina si sarebbe rivolta qualora non fosse riuscita ad arrivare a Lirola. L'affare, invece, si è concluso con successo: il futuro del terzino biancoceleste non sarà a Firenze.

