Calciomercato Lazio, Pradè apre a Patric: "Lirola? Ci piace, ma non è l'unico della lista"

CALCIOMERCATO LAZIO - La nuova Fiorentina continua la sua fase di costruzione. Il club viola è impegnato a vendere per sfoltire una rosa extra large che conta 40 tesserati. Dopo le cessioni sarà il momento degli acquisti e sulla corsia di destra piace Pol Lirola del Sassuolo. La trattativa per il calciatore è lontana dalla chiusura perché gli emiliani vogliono 16 milioni più bonus per cedere lo spagnolo. Daniele Pradè è stato chiaro a margine del sorteggio dei calendari: "Ci piace, ma non posso dire che è vicino perché c’è ancora distanza col Sassuolo". Il dirigente dei toscani ha poi aggiunto ai microfoni di Sportitalia: "Boateng e Lirola? Sono due giocatori che ci piacciono, come ce ne piacciono tanti altri". Tutto resta aperto compresa la pista che porta a Patric, sondato a inizio luglio. Il catalano piace alla Fiorentina e potrebbe essere un rinforzo low cost rispetto a Lirola. Inzaghi nei giorni scorsi ha detto che spera nella conferma dell'ex Barcellona, ma le cose potrebbero cambiare.

