UFFICIALE - Lazio, cambia la data dell'amichevole con il Frosinone

La Lazio, attraverso i propri social, annuncia il cambio di data dell'amichevole con il Frosinone. Il match si giocherà sabato 12 settembre alle 18 allo stadio Benito Stirpe. Inizialmente la partita si sarebbe dovuta giocare domenica 13 settembre con calcio d'inizio fissato alle 19, ma in mattinata la società capitolina ha comunicato il cambio di programma. Oggi ultimo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore e test match con il Vicenza alle 16. Poi si tornerà a Roma per terminare la preparazione in vista della nuoba stagione che è sempre più vicina.