UFFICIALE - Lecce, confermato Gotti in panchina: il comunicato

Dopo la salvezza raggiunta con relativo anticipo, il Lecce ha deciso di rinnovare la fiducia in Luca Gotti, allenatore subentrato al posto dell'esonerato D'Aversa. Il tecnico, insieme a tutto il suo staff, ha prolungato il proprio contratto fino al 30 giugno del 2026, come si legge sul sito ufficiale dei salentini: "L’U.S. Lecce Lecce comunica che, a seguito dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il Presidente Saverio Sticchi Damiani e il Direttore dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino per definire il budget e le linee guida della prossima stagione, il Direttore Corvino si è incontrato con mister Luca Gotti, al quale è stato prolungato insieme al suo staff il contratto in essere fino al 30 giugno 2026".