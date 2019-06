UFFICIALE - Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Milan

Si compone, dunque, l'ultimo tassello di quel puzzle scombinato circa un mese fa. Alla fine del campionato le panchine di mezza Serie A erano in bilico, pronte a rivoluzionarsi. E così è stato, almeno in parte. Lazio, Atalanta e Napoli sono state le uniche big a confermare i propri allenatori, mentre Inter, Roma e adesso anche Milan, hanno cambiato la propria guida tattica. È ufficiale, Marco Giampaolo è il nuovo allenatore dei rossoneri. L'ex Sampdoria ha rescisso il proprio contratto con i blucerchiati qualche giorno fa, liberando al probabile arrivo di Di Francesco sulla panchina dei genovesi per quella che dovrebbe essere la parola fine a questa girandola di allenatori. Il tecnico italo-svizzero ha firmato con il Milan un contratto di due anni (scadenza 2021) con opzione per il prolungamento di un'ulteriore stagione (2022). Si tratta della sua prima big allenata in carriera.

