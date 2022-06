UFFICIALE - Matic è un nuovo giocatore della Roma: l’annuncio

TUTTOmercatoWEB.com

Nemanja Matic è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il centrocampista ex Manchester United, arrivato ieri in città, ha firmato anche il suo nuovo contratto. Ad annunciarlo è stato proprio il club giallorosso con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Nemanja Matic. Il 33enne arriva in giallorosso dopo 5 stagioni al Manchester United e ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023".