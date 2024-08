UFFICIALE - Nuovo acquisto per il Venezia verso la Lazio: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Venezia ha chiuso un altro colpo in attacco. Si tratta di Antonio Raimondo, arrivato in prestito annuale dal Bologna. Entrerà subito a far parte della squadra per prepararsi all'esordio in campionato contro la Lazio. Questo il comunicato ufficiale: "Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo con il Bologna FC per l'acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 24/25, dell’attaccante Antonio Raimondo. Cresciuto nel Settore Giovanile del Bologna FC con cui totalizza 80 presenze con 44 goal e sette assist, Raimondo, 20 anni, esordisce in Serie A con la maglia rossoblù il 17 maggio 2021 contro il Verona. Nell’estate del 2023, l’attaccante classe 2004 si trasferisce in prestito alla Ternana, con cui ha totalizzato tra campionato e play-out, 40 partite con nove goal e un assist. A livello internazionale, Raimondo ha realizzato 12 gol in 27 partite nelle nazionali giovanili dell’Italia".