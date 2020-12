UFFICIALE - Serie A, Juve-Napoli si rigioca

Il Coni ribalta la sentenza e per questo la gara tra Juventus e Napoli si rigiocherà, o meglio si giocherà visto che in precedenza era stata assegnata la vittoria a tavolino ai bianconeri e un punto di penalizzazione ai partenopei in classifica. Le Sezioni Unite hanno annullato, senza rinvio, la decisione della Corte Sportiva d’Appello FIGC: tolto il 3-0 a tavolino subito contro la Juventus e il punto di penalizzazione.

