UFFICIALE - Spalletti non è più l'allenatore dell'Inter: il comunicato del club

Una separazione annunciata da mesi, con l'ombra di Antonio Conte a fare da sfondo alle ultime settimane di lavoro di Luciano Spalletti. Ora è ufficiale, il toscano non sarà più l'allenatore dell'Inter. Ecco il comunicato comparso sul sito della società nerazzurra: “FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Spalletti per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme”. Sul futuro dell'ex Roma non ci sono certezze, potrebbe tornare all'estero, mentre con tutta probabilità sarà proprio Conte a prendere il suo posto sulla panchina del club di Suning.

