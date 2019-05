Panchine Serie A, il valzer continua e tante big in ballo: la situazione

Addii annunciati, strappi a sorpresa, matrimoni rinsaldati sull'onda di obiettivi centrati nel finale di stagione. E intorno mille voci che si inseguono. Molte big aspettano ancora di definire il tutto, inseguono nuovi profili o provano a convincere quelli già in casa. Atalanta fuori dalla corsa, confermando Gasperini la Dea studia una nuova esaltante stagione. Juve, Milan e Roma senza un legittimo proprietario, ma l'effetto domino è dietro l'angolo. In casa giallorossa avanza l'ipotesi De Zerbi, i rossoneri restano tra Giampaolo e Inzaghi. Il Simone laziale resta la prima scelta, lo stallo e l'attesa con Lotito facilita e aiuta le ambizioni rossonere per il tecnico di Piacenza. Attenzione alla situazione Spal, con Semplici che fa gola a molti. La Sampdoria è pronta a separarsi ufficialmente da Giampaolo, con Pioli a fare da jolly proprio per queste due ultime squadre. Sarri intanto si candida ufficialmente per la panchina della Juventus: "I napoletani sanno bene l'amore che provo per loro, che ho scelto l'estero per non andare direttamente in un'altra squadra. Poi la professione porta anche ad altri percorsi". Più chiaro di così.